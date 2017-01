07/01/2017 20:28

NAPOLI SAMPDORIA/ Marek Hamsik è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' prima del match di campionato che vedrà il Napoli affrontare la Sampdoria: "Per il gioco espresso abbiamo raccolto poco, colpa nostra perché abbiamo regalato qualcosa agli avversari. La partita di stasera è quella giusta per andare avanti in classifica. Vogliamo arrivare il più in alto possibile, non inseguo traguardi personali".

S.F.