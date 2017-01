Empoli-Palermo, Maccarone e il rigore a freddo: "Me lo sentivo"

07/01/2017 20:07

EMPOLI PALERMO - A Maccarone sono bastati due minuti per decidere Empoli-Palermo: il tempo di entrare in campo al posto di Marilungo e trasformare il calcio di rigore che ha dato il successo ai toscani. "Abbiamo fatto un risultato importante, il campionato è ancora lungo ma sicuramente il successo di oggi ci dà un vantaggio visto che è arrivato in uno scontro diretto - ha spiegato Maccarone a 'Sky Sport' - Il rigore? In un momento difficile cerco sempre di prendermi le responsabilità addosso e anche se ero freddo ho voluto tirarlo perché me lo sentivo. Rabbia per essere retrocesso nelle gerarchie? Quando non segni è giusto, ora guardiamo al futuro".

S.F.