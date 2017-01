Serie A, Empoli-Palermo 1-0: ci pensa 'Big Mac'. Successo di rigore per Martusciello

07/01/2017 19:53

SERIE A EMPOLI PALERMO 1-0 / La 19esima giornata di Serie A si apre con il successo dell'Empoli in casa contro il Palermo grazie alla rete su calcio di rigore di Maccarone. Partita priva di grandissimi colpi decisa dall'attaccante, entrato nella ripresa, che prima si guadagna il penalty per trattenuta di Cionek e poi batte Posavec dagli undici metri. I toscani respirano con tre punti fondamentali per lotta salvezza: male i rosanero che perdono una gara molto tirata e vanno a meno sette proprio dagli azzurri.

Empoli-Palermo 1-0: 78' Maccarone rig (E)

Classifica: Juventus 42; Roma 38; Napoli 35; Lazio 34; Milan 33; Atalanta 32; Inter 30; Torino 28; Fiorentina 27; Udinese 25; Chievo 25; Genoa 23; Sampdoria 23; Cagliari 23; Bologna 20; Sassuolo 17; Empoli 17; Palermo 10; Crotone 9; Pescara 9.

O.P.