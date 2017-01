07/01/2017 19:20

PORTO PACIÊNCIA - Nuovo prestito per Gonçalo Paciência. Dopo la fine dell'avventura all'Olympiakos, il Porto ha ceduto a titolo temporaneo il centravanti lusitano al Rio Ave. Paciência torna in patria dopo soli sei mesi e restarà nel suo nuovo club fino a giugno.



G.M.