Calciomercato Juventus, colpo di scena Evra!

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

07/01/2017 18:42

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA - Patrice Evra fuori dalla lista dei convocati per il posticipo di domani sera contro il Bologna. Un'esclusione che alimenta ancora di più i rumors in merito ad un possibile addio alla Juventus già nel calciomercato invernale dell'esperto laterale francese, nel mirino soprattutto del Valencia.

Calciomercato Juventus, Allegri non convoca Evra: addio più vicino

Evra - sbarcato nell'estate del 2014 a Torino e in scadenza di contratto a giugno con il club campione d'Italia - in un primo momento sembrava destinato a scendere in campo dal primo minuto nella sfida con i felsinei di Donadoni, sostituendo sulla fascia sinistra il 'titolare' e infortunato Alex Sandro. Il 35enne difensore nato in Senegal in questa stagione ha collezionato finora soltanto 3 presenze dall'inizio tra campionato e Champions, finendo regolarmente dietro il brasiliano nelle gerarchie di Allegri. Uno spazio sempre più limitato che probabilmente avrebbe indotto Evra a chiedere la cessione per giocare con maggiore continuità. Le voci su un possibile ritorno al Manchester United non trovano conferme, così potrebbero essere la Liga e il Valencia ad accogliere il giocatore transalpino nella sua prossima avventura.