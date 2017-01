Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: le ultime sul futuro di Tumminello

ESCLUSIVO

Stefano D'Alessio (@SDAlessio)

07/01/2017 18:40

CALCIOMERCATO ROMA TUMMINELLO / Buona la prima del 2017 per la Roma Primavera di Alberto De Rossi, vittoriosa per una rete a zero nella gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Il gol è stato messo a segno al minuto 37 dall'attaccante Marco Tumminello, protagonista anche delle recenti cronache del calciomercato Roma. A suon di reti e buone prestazioni, infatti, il giocatore classe 1998 ha attirato le attenzioni di diversi club. Il suo nome, in Serie A, è stato accostato in particolar modo al Sassuolo ma ciò nonostante, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, al momento in casa Roma non è prevista una partenza del giocatore a gennaio.

Lo scorso settembre, l'agente Andrea Manfredonia aveva già parlato del futuro di Tumminello in esclusiva a Calciomercato.it: "Marco sta bene ed è felice alla Roma. E' normale ricevere interessamenti per un calciatore del suo calibro e fa piacere ascoltarli, ma lui ha un contratto con la Roma e ha molte pagine da scrivere ancora a Trigoria".