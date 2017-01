07/01/2017 18:36

LIGA EIBAR ATLETICO MADRID - Saul e Griezmann sbrigano la pratica Eibar. Parte col piede giusto il 2017 nella Liga per l'Atletico Madrid di Simeone, vittorioso per 2-0 sul campo dei baschi. I 'Colchoneros' restano salgono momentaneamente al quarto posto in classifica a -9 dalla vetta occupata dal Real Madrid.



Eibar-Atletico Madrid 0-2

'54 Saul; 74' Griezmann



G.M.