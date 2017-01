07/01/2017 18:30

CALCIOMERCATO INTER / L'Inter si muove sul mercato in uscita e nelle prossime ore potrebbe piazzare tre giovani in giro per la Serie A: Yao, Miangue e Gnoukouri infatti potrebbero lasciare a breve i nerazzurri. I due esterni sono entrambi nel mirino del Cagliari, come riporta 'gazzamercato.it', mentre il centrocampista è vicino al Crotone che ha l'accordo con i milanesi, ma non l'assenso del giovane.

O.P.