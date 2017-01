07/01/2017 18:15

FENERBAHCE VAN DER WIEL / Stando a quanto possiamo leggere sull'edizione online di 'Voetbal International', Gregory van der Wiel a breve dirà addio al Fenerbahçe per trasferirsi a titolo definitivo all'Al Wahda. Il laterale ex Paris Saint-Germain metterà nero su bianco un contratto della durata di un anno e mezzo con la compagine degli Emirati Arabi.

O.P.