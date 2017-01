Real Madrid, Zidane esalta Ronaldo: "Merita più di quattro Palloni d'Oro"

08/01/2017 03:45

REAL MADRID ZIDANE RONALDO - Zinedine Zidane spende nuovamente parole al miele per Cristiano Ronaldo. Il tecnico del Real Madrid ha incoronato il suo gioiello dopo la netta vittoria contro il Granada: "Merita più di quattro Palloni d'Oro, ha vinto di più rispetto ad altri ex campioni del Real - ha detto Zidane in conferenza stampa - Sta facendo cose strepitose, è un piacere davvero allenarlo. A fine carriera si renderà conto ancora di più di quello che sta facendo nella sua carriera".



G.M.