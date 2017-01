Calciomercato Napoli, la coppa d'Africa 'blocca' El Kaddouri

07/01/2017 17:39

CALCIOMERCATO NAPOLI EL KADDOURI / La convocazione a sorpresa di Omar El Kaddouri da parte del ct del Marocco per la coppa d'Africa potrebbe rovinare i piani del Napoli: il club partenpeo, infatti, era intenzionato a cedere il trequartista in questa sessione di mercato. Ora con la chiamata in Nazionale, sembra difficile riuscire a trovare un club disposto ad aspettare per un mese il calciatore ed ecco che El Kaddouri, in scadenza a fine stagione, potrebbe restare in azzurro fino a giugno.

B.D.S.