Calciomercato Juventus, occasione dal Liverpool: Moreno in uscita

07/01/2017 17:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS MORENO / La Juventus dopo l'acquisto di Tomas Rincon dal Genoa non sta perdendo tempo ed è alla ricerca di qualche altro innesto per consegnare a Massimiliano Allegri una squadra ancora più competitiva e completa per la seconda parte di stagione. Calciomercato.it vi ha già parlato del caso Evra: vicino all'addio alla Juventus, seguito dal Valencia ed accostato anche al Manchester United. Il futuro del terzino francese non è sicuro, tra cessione e permanenza spunta anche l'ipotesi rescissione così da liberarsi di un ingaggio pesante e facilitare il passaggio in un altro club a costo zero. La soluzione non è comunque vicina ed al momento è complicato fare pronostici o dare percentuali. Certo è che la Juve dovrà correre ai ripari e per la fascia si sono già fatti diversi nomi: Matteo Darmian, Mattia De Sciglio, Aleksander Kolarov e Sead Kolasinac sono alcuni dei più quotati.

Calciomercato Juventus, Alberto Moreno: addio al Liverpool. Idea bianconera?

Un terzino interessante per sostitutire il partente Evra potrebbe anche essere Alberto Moreno, finito ai margini del Liverpool con sole sette presenze nella Premier League di quest'anno. Una promessa che si deve rilanciare, ma che ha dalla sua parte l'età (24 anni) ed un ottimo potenziale. Il manager dei 'Reds' Klopp tuttavia non lo considera affidabile ed una partenza non è da escludere: su di lui si sarebbe mosso il Siviglia, sua ex squadra desiderosa di riportarlo a casa. Il calciomercato Juventus tiene le antenne drizzate: Moreno è un'occasione.

O.P.