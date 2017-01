Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: le ultime su Rodrigo Caio

ESCLUSIVO

07/01/2017 17:03

MILAN RINNOVO RODRIGO CAIO / Protagonista di un 2016 indimenticabile, Rodrigo Caio si è lasciato alle spalle quella fragilità muscolare che ne aveva compromesso il rendimento nel 2015, dimostrando di meritarsi le attenzioni dei vari club europei a lui interessati (Lazio, Milan, Napoli, Siviglia, Villarreal e Zenit). Di recente si è parlato di un prepotente ritorno di fiamma della compagine andalusa per il difensore 23enne ma, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, non è stata ancora formulata nessuna nuova offerta al San Paolo. Il giocatore, nel frattempo, è regolarmente partito alla volta della Florida per disputare il precampionato con la maglia 'tricolor'. Per quanto riguarda le trattativa per il rinnovo contrattuale, ad oggi non ci sono novità sostanziali, anche se nei prossimi giorni si potrebbe parlare di adeguamento più che di rinnovo (il vincolo attuale scade a ottobre 2018).