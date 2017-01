Calciomercato Juventus, offerta CHOC del Psg per Sanchez

07/01/2017 16:53

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ PSG / Il Paris Saint-Germain è pronto a rompere gli indugi e a far partire l'assalto per Alexis Sanchez: l'attaccante cileno, da tempo ormai nel giro del calciomercato Juventus, è in scadenza con l'Arsenal nel 2018 e l'accordo per il rinnovo tra le parti sembra essere lontano. Logico allora che il 'Nino Meravilla' diventi un uomo mercato per la prossima estate quando mancherà soltanto un anno alla fine del suo rapporto con i 'Gunners'. La Juventus è vigile sul futuro dell'ex Udinese ma dovrà fare i conti con un'offerta choc da parte del club parigino. A riportarla è 'sport.es': la società transalpina avrebbe pronto un assegno da 70 milioni di euro da recapitare all'Arsenal per il cileno.

Ancora più alta la cifra messa a disposizione per Sanchez: cento milioni di euro per quattro anni, in pratica un ingaggio da 25 milioni di euro a stagione. Cifre che fanno concorrenza a quelle che nelle ultime settimane sono arrivate dalla Cina. Proprio il campionato cinese è interessato a Sanchez che però sembra orientato a restare in Europa. L'offerta che il Psg sarebbe disposta a mettere sul piatto sarebbe un motivo in più per aumentare la convinzione del cileno e sposare ancora il calcio del Vecchio Continente.

Calciomercato Juventus, follia Psg per Sanchez

Dovesse davvero concretizzarsi questa offerta per Sanchez, la Juventus avrebbe ben poche possibilità di controreplicare alla proposta francese. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile affare Pjanic-Sanchez sull'asse Juventus-Arsenal.