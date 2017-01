07/01/2017 16:43

CALCIOMERCATO SAMPDORIA OIKONOMOU / Stando a quanto riporta 'sportmediaset.it', Bologna e Sampdoria avrebbero praticamente raggiunto un accordo per il passaggio in blucerchiato del difensore greco, Marios Oikonomou. Il 24enne nelle prossime si trasferirà in Liguria, mentre i rossoblu andranno subito alla caccia di un sostituto: un nome è Rafal Janicki del Lechia Danzica.

O.P.