Genoa-Roma, allarme Juric: "I nuovi sono indietro. Emergenza a centrocampo"

07/01/2017 16:23

GENOA ROMA JURIC CONFERENZA / Si riapre con la Roma il campionato del Genoa: Juric ha visto partire Rincon e Pavoletti e si mostra preoccupato in conferenza stampa. Il tecnico del Genoa racconta: "Abbiamo perso due grandi giocatori come Pavoletti e Rincon che negli ultimi anni avevano fatto bene. Sono contento per loro perché sono andati in squadre forti, meno per noi. I nuovi arrivi sono indietro a livello di condizione. Quando vanno via dei giocatori e arrivano altri non al top della forma, hai un po' di problemi. Per domenica non abbiamo tante soluzioni: a centrocampo siamo in emergenza con i soli Cofie e Rigoni. Non è facile gestire questa fase".

Sulla Roma, Juric afferma: "Sembra una squadra più attenta e tosta nella cura dei particolari. Dispone di ottimi giocatori e il recupero di Dzeko è un grande merito di Spalletti. Quando sta bene la Roma fa male a tutti, ha forza fisica e dobbiamo sperare di non incontrarla nella giornata migliore. Ha una qualità immensa in attacco e tanti modi per andare in gol".

B.D.S.