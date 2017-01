Sassuolo-Torino, i convocati di Mihajlovic: sprint Castan, prima per Iturbe

07/01/2017 16:33

SASSUOLO TORINO CONVOCATI / Buone notizie per Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino: Leandro Castan ha recuperato ed è arruolabile per il complicato impegno esterno contro il Sassuolo. Domani in trasferta ci sarà anche il neo acquisto Juan Manuel Iturbe; ecco a voi tutti i nomi dei convocati:

Cucchietti, Hart, Padelli; Ajeti, Avelar, Barreca, Castan, De Silvestri, Moretti, Rossettini, Zappacosta; Baselli, Benassi, Lukic, Obi, Valdifiori; Belotti, Boyè, Iago Falque, Iturbe, Ljajic, Lopez, Martinez.

O.P.