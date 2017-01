Chievo-Atalanta, i convocati di Gasperini: chiamato anche Gagliardini

07/01/2017 16:16

CHIEVO ATALANTA CONVOCATI / Gasperini è già stato chiaro su Gagliardini in conferenza stampa: il centrocampista dell'Atalanta non scenderà in campo nella sfida di domani contro il Chievo. Tuttavia il tecnico dei bergamaschi ha scelto di convocarlo e di portarlo in panchina in quanto parte integrante del gruppo nonostante il vicinissimo passaggio all'Inter. Di seguito tutte le scelte del mister in vista dell'impegno contro i 'Clivensi':

Bassi, Bastoni, Berisha, Caldara, Conti, D'Alessandro, Freuler, Gagliardini, Gomez, Grassi, Konko, Kurtic, Masiello, Melegoni, Migliaccio, Paloschi, Pesic, Petagna, Spinazzola, Sportiello, Toloi, Zukanovic.

O.P.