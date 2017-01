Calciomercato Napoli, Ferrero ammette: "Ci hanno chiesto Muriel. Sarri? Vicini al mister..."

07/01/2017 16:09

CALCIOMERCATO NAPOLI MURIEL / Massimo Ferrero come al solito ha dato alcuni spunti di calciomercato in un'intervista concessa al giornale 'Il Mattino' a poche ore dalla sfida della sua Sampdoria contro il Napoli. Le chiacchiere di mercato negli ultimi tempi hanno legato proprio i partenopei ai liguri, in primis per quanto riguarda Luis Muriel. Il nome del colombiano infatti era nella lista dei possibili sostituti di Milik in caso di addio di Gabbiadini: la cronaca però ci racconta come gli azzurri abbiano poi scelto Leonardo Pavoletti.

Il Presidente dei blucerchiati afferma: "E' vero abbiamo parlato con De Laurentiis di Muriel. Con Aurelio è impossibile fare affari perché vince sempre lui alla fine. Gabbiadini? Non so chi ha vinto, per adesso ha perso Manolo purtroppo. Penso non sia scattata la scintilla con il Napoli". C'è anche un retroscena su Sarri: "Sono stato vicino al mister, ma in quel momento mi chiedeva dei giocatori che non potevo garantirgli".

O.P.