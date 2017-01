07/01/2017 15:59

CALCIOMERCATO BOLOGNA JANICKI / Nome nuovo per il reparto arretrato del Bologna. Secondo 'Sky Sport', per rimpiazzare il partente Oikonomou, i rossoblu starebbero pensando a Rafal Janicki, 24enne difensore centrale polacco che milita in patria nel Lechia Danzica.

M.R.