Calciomercato Lazio, Bosz frena El Ghazi: "Difficile trovare sostituti"

07/01/2017 15:37

CALCIOMERCATO LAZIO EL GHAZI / La Lazio continua il suo corteggiamento ad El Ghazi. Ma per arrivare all'attaccante dell'Ajax la strada è in salita a giudicare dalle parole del tecnico dei 'Lanceri', titubante sulla sua cessione: "Il problema dei trasferimenti invernali è che i giocatori buoni, se stanno bene nel loro club, è difficile che vadano via - ha detto Bosz a 'Helt Parool' - In caso di cessione punterei sul 17enne Kluivert piuttosto che fare un investimento che poi magari si rivela errato".

M.R.