07/01/2017 15:23

ADIDAS MERHER / Oltre cinque milioni di visualizzazioni in meno di un mese: è diventato virale lo spot pensato per l'Adidas realizzato da Eugen Merher, 26enne creativo moldavo. Il filmato è stato proposto all'azienda di capi sportivi ma non ha mai ricevuto risposta. Sul web, invece, il video è stato un vero e proprio successo e in men che non si dica è diventato virale raccogliendo ad oggi quasi 5 milioni e mezzo di visualizzazioni.

B.D.S.