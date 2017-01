Calciomercato Inter, l'annuncio di Gasperini su Gagliardini

07/01/2017 14:57

CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI / Altro indizio sull'imminente passaggio di Gagliardini dall'Atalanta all'Inter, il cui buon esito della trattativa è stato raccontato da Calciomercato.it: Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo ha preannunciato che non manderà in campo il giovane centrocampista. "Domani Gagliardini non giocherà per rispetto verso l'Inter, visto che il quadro non si è definito ancora. Verrà in panchina". All'inizio della prossima settimana dovrebbe esserci la definitiva fumata bianca per il trasferimento del calciatore alla corte di Pioli.

B.D.S.