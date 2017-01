Calciomercato Lazio, Mourinho su Keita: pronta l'offerta per battere il Milan!

07/01/2017 14:16

CALCIOMERCATO LAZIO KEITA UNITED - "Sarà un'assenza pesante, anche per il nostro modo di giocare". Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha ribadito anche oggi l'importanza che ha Keita Baldé Diao nell'economia di gioco della sua squadra. L'interesse di diversi club nei confronti del nazionale senegalese però, potrebbe portare l'allenatore dei biancocelesti a dover fare i conti, non tanto con il problema relativo alla convocazione dello stesso per la Coppa d'Africa, quanto con una sua cessione a titolo definitivo, durante la presente finestra invernale del calciomercato. Le pretendenti al cartellino del 21enne ex attaccante del Barcellona, di certo non mancano: L'ad Adriano Galliani starebbe pensando proprio a lui per rinforzare il Milan di Vincenzo Montella, ma in passato anche Napoli, Inter, Juventus, Monaco (come vi avevamo raccontato in esclusiva) e addirittura la Roma, sono state ripetutamente accostate al giocatore. Alla fine però, nessuno ha presentato l'offerta giusta, che accontetasse il giocatore ma soprattutto la società del Patron Claudio Lotito.

Calciomercato Lazio, il Manchester United mette la freccia sul Milan: pronti 30 milioni

La minaccia più concreta per i rossoneri, ora, potrebbe venire dall'Inghilterra. Stando infatti a quanto riferito dall'edizione odierna del tabloid britannico 'The Sun', L'allenatore portoghese, Josè Mourinho, avrebbe individuato nell'ala della Lazio il giocatore ideale per completare il pacchetto avanzato del suo United. Sotto sua indicazione -sempre secondo quanto riportato dal media inglese - la dirigenza dei 'Red Devils' sarebbe pronta a mettere sul piatto ben 30 milioni di euro per portare il giocatore immediatamente a Manchester e bruciare la concorrenza, innanzitutto dei rossoneri. Dal canto suo, Keita - in scadenza con i capitolini nel giugno del 2018 - ha finora rifiutato le proposte di rinnovo offertegli dal club biancoceleste. Una cessione possibile quindi ma nemmeno così scontata: la Lazio si sa, non è disposta a fare sconti a nessuno.

F.S.