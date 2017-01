07/01/2017 14:24

CALCIOMERCATO JUVENTUS BRIGNOLI / Alberto Brignoli torna alla Juventus con qualche mese di anticipo rispetto al previsto. Attraverso il suo sito ufficiale, infatti, il Leganes ha annunciato di aver trovato l'accordo con i bianconeri per risolvere subito il prestito del portiere che scadeva a giugno. Per lui adesso si prospetta un'altra cessione, probabilmente in Serie B.

M.R.