Lazio-Crotone, Inzaghi: "Keita assenza pesante. Abbiamo tutto da perdere"

07/01/2017 14:00

LAZIO CROTONE CONFERENZA INZAGHI / Torna il campionato e nelle news Lazio trovano spazio le tante assenze per la sfida contro il Crotone: Inzaghi dovrà fare a meno di Keita e Felipe Anderson, ma il tecnico non si preoccupa e in attesa del calciomercato punta su chi ha trovato poco spazio finora.

In conferenza stampa l'allenatore spiega: "Dopo la sosta le gare sono sempre particolari. Stiamo preparando al meglio la partita contro il Crotone, ho chiesto concentrazione e attenzione. Loro vivono un buon momento, arrivano da ottime prestazioni. Hanno preparato la sfida a Roma e saranno agguerriti. La squadra mi sta seguendo e sta dando il massimo. Domani avremo tutto da perdere, ma sono fiducioso perché ho visto i miei ragazzi concentrati".

Sui problemi di formazione, il tecnico carica chi sarà in campo: "Domani troverà spazio chi ne ha trovato meno finora. Luis Alberto l'ho visto bene come Kishna e Lombardi. Loro già conoscevano l'ambiente, lo spagnolo, invece, è venuto in estate e si sta inserendo, non è stato facile per lui. Davanti ha giocatori come Keita e Felipe Anderson dei quali difficilmente mi privo. Domani Luis Alberto avrà la sua occasione. Deciderò con chi partire dopo l’allenamento di quest’oggi".

Lazio-Crotone, la conferenza di Inzaghi

Inzaghi continua: "Sono orgoglioso di essere a capo di questo gruppo che sta lavorando bene. Mancano 20 gare alla fine e dobbiamo cercare di mantenere la nostra classifica. Dopo la gara con l'Inter, c'è rammarico ma abbiamo voltato pagina".

Infine sulla mancanza di Keita convocato in coppa d'Africa: "Sarà un'assenza pesante, anche per il nostro modo di giocare. Avranno lo stesso problema anche altre società. Il senegalese mancherà per 4-5 partite e dovremo sopperire alla sua assenza".

