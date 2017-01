Calciomercato Torino, non solo Amburgo: ecco le altre pretendenti a Martinez

08/01/2017 02:47

CALCIOMERCATO TORINO - Non soltanto l'Amburgo per Josef Martinez. Secondo quanto riferito da 'Gazzetta.it', l'attaccante del Torino sarebbe seguito ora anche dal Bruges e da un club messicano, che avrebbe già offerto alla dirigenza granata 3,5 milioni di euro per il cartellino del Nazionale venezuelano. Offerta che però il patron Cairo avrebbe rigettato. L'arrivo di Iturbe in Piemonte, tuttavia, facila una possibile partenza di Martinez durante questa finestra del calciomercato.

F.S.