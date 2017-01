08/01/2017 02:09

TOTTENHAM POCHETTINO / Sfida tutta inglese per Mark Uth. Secondo quanto riportato dal 'Mirror', il manager del Tottenham Mauricio Pochettino sarebbe sulle tracce del 25enne attaccante tedesco dell'Hoffenheim. Ma per aggiudicarselo (in estate visto che per gennaio è stato dichiarato incedibile a meno di offerte davvero clamorose), gli 'Spurs' dovranno fare i conti con la concorrenza del Southampton.

M.R.