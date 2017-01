Calciomercato Lazio, Inzaghi: "Faremo qualcosa in attacco"

07/01/2017 13:51

CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI / Prima le cessioni, poi gli acquisti: Simone Inzaghi racconta la strategia della Lazio per il calciomercato di gennaio. In conferenza stampa il tecnico biancoceleste ha affermato: "Sarà necessario far uscire qualcuno prima di fare acquisti. Vedremo le necessità della rosa, sicuramente dovrà essere fatto qualcosa in avanti. Sono in contatto continuo con la società, ci sono dei tempi. Leggo di Djordjevic in uscita, invece sto cercando di recuperarlo per domani dopo l'influenza. A gennaio il mercato è particolare".

B.D.S.