08/01/2017 01:39

FULHAM CISSE / Muove passi importanti per un colpo decisamente interessante il Fulham. Secondo quanto riferisce il britannico 'skysports.com', infatti, i 'Cottagers' avrebbero avviato le trattative con lo Standard Liegi per Ibrahima Cisse. Classe '94, belga di origini guineane, ha ben impressionato in Europa League, nonostante la sua squadra sia stata eliminata ai gironi.



L.P.