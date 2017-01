Calciomercato, agente Lewandowski: "Rifiutati più di 40 milioni a stagione"

07/01/2017 13:17

CALCIOMERCATO LEWANDOWSKI / Pensate che i quasi 40 milioni di euro a stagione che percepirà Carlos Tevez allo Shanghai Shenhua siano una follia? Eppure il record di giocatore più pagato al mondo appena stabilito dall'attaccante argentino ex Juventus sarebbe potuto essere battuto subito. "Sono stato contattato da un agente di mercato che si occupa dei trasferimenti in Cina e se Robert Lewandowski avesse deciso di trasferirsi nella Super League, il suo stipendio sarebbe stato notevolmente superiore ai 40 milioni di euro l’anno". La rivelazione arriva direttamente dal procuratore Cezary Kucharski, che ai microfoni di 'SportoweFakty' ha svelato la proposta arrivata dall'estremo Oriente per il suo assisto che però ha preferito rimanere nel Bayern Monaco.

M.R.