Calciomercato Torino, Mihajlovic:"Ricevuta importante offerta a dicembre dalla Cina, ma..."

07/01/2017 13:46

CALCIOMERCATO MIHAJLOVIC - Durante la conferenza stampa che precede il match contro il Sassuolo, il tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic ha svelato un interessante retroscena di calciomercato che lo riguarda. "A dicembre ho ricevuto un'importante offerta dalla Cina - ha detto l'allenatore serbo - Capisco chi ci va, perché i soldi sono importanti ma per me non sono tutto. Ci tengo a questo progetto e non ho voluto lasciare".

F.S.