Juventus-Bologna, Allegri: "Buffon non gioca. Futuro? Spero di restare a lungo"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

07/01/2017 12:27

JUVENTUS BOLOGNA ALLEGRI / Riprende la serie A, con la Juventus impegnata contro il Bologna nel posticipo domenicale. Non è mai semplice tornare in campo dopo la sosta invernale, soprattutto se l'ultima gara disputata è una fiinale persa dolorosamente ai calci di rigore. Nel corso della consueta conferenza stampa, il tecnico bianconero, Allegri, ha parlato delle ultime sulla formazione, senza far mancare un accenno al mercato Juve: "Buon anno a tutti e bentrovati. Evra? Inizio col dire che non parlo di mercato. A questo pensa la società. Fin quando i giocatori sono della Juve, devono essere a disposizione. Il calciomercato di gennaio è un periodo dove si crea instabilità perchè ci sono troppe voci".

DOHA - "C'è stato uno sfogo normale, che non c'entra nulla col mio futuro. E' stato lo sfogo di un allenatore. Dopo 35' siamo usciti dalla gara, che era importante ed ero arrabbiato, visto l'andamento. Futuro? Sto bene qui e spero di restarci a lungo. Spogliatoio? Mi sono arrabbiato. Per una volta che non li elogio. Hanno fatto 100 punti nell'arco dell'ultimo anno, però a Doha non hanno capito l'importanza della gara. E' questo che mi ha fatto arrabbiare".

DYBALA - "Le voci non infastidiscono, perché lui è della Juventus. Domani sicuramente giocherà, anche se non ho scelto ancora l'intera formazione".

RINCON - "Ha le caratteristiche che ci servono. Può giocare da interno o davanti alla difesa. Non so se giocherà domani. E' arrivato da poco".

PJACA - "E' tra i convocati. Ci sarà la Coppa Italia mercoledì e potrà tornare a giocare sul campo".

BUFFON - "Non giocherà domani. Ci sarà Neto in porta e credo non lo convocherò neanche, così recupera al meglio".

CHAMPIONS LEAGUE - "Abbiamo incrociato il Porto e loro sono abituati a giocare questa competizione. Hanno battuto la Roma e la loro tradizione pesa. Dovremo farci trovare pronti".