Calciomercato Roma, Spalletti: "Feghouli possibile. Rincon ci piaceva. La Juventus la allenerei"

07/01/2017 12:38

DIRETTA CONFERENZA STAMPA SPALLETTI GENOA ROMA - Alla vigilia del match contro il Genoa, il tecnico della Roma incontra i giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia. Calciomecato.it segue per voi in tempo reale l'evento di scena a Trigoria.

Prende la parola mister Spalletti: "Per quel che riguarda l'infermeria, Florenzi prosegue nel recupero, Vermaelen sarà fuori, Totti ha un'infiammazione al tendine di achille destro e farà lavoro a parte".

L'AVVERSARIO: GENOA - "Giocano un bel calcio loro, sono molto battaglieri e lo hanno dimostrato nelle gare giocate finora. Questa è la maggiore insidia"

SERIE A COME LA PREMIER? - "Boxing Day in Italia? Il problema è valutare come sono gli stadi, capire se sono adatti ad ospitare in modo confortevole i tifosi. Le famiglie vogliono venire allo stadio e vogliamo rispettare i sacrifici che fanno per venirci. Devono poter godere a pieno dello spettacolo che dà il calcio. Credo che da questo punto di vista, l'avere una proprietà americana possa aiutarci. Loro sotto questo aspetto, sono avanti rispetto a noi. Dobbiamo fare gli stadi, prima quello della Roma".

MANOLAS - "Manolas non è al 100% delle potenzialità, sembra che non ci siano peggioramenti dal punto di vista fisico. Il problema è sulla condizione. Starà a me di valutare, se e come impegarlo".

CALCIOMERCATO - Immancabili, visto il periodo, le domande sul calciomercato Roma: "Se ho paura di perdere dei big durante il calciomercato di gennaio? Per quel che mi riguarda, il mercato poteva pure non esserci. Questa è la squadra che ho scelto, è forte e può avere delle ambizioni. Chiaro che se c'è qualcosa a cui mettere mano, lo faremo. Ad esempio Salah che è partito per la Coppa d'Africa o Iturbe che è voluto partire. Dobbiamo fare delle valutazioni dove ci si può inserire. Massara sta valutando questi aspetti. Per migliorare davvero, dovremmo andare a prendere dei calciatori che richiedono ingenti investimenti che in questo momento non possiamo fare. I nomi che state facendo, son quelli. Stiamo parlando di Feghouli, è la pista più possibile. Le altre si son raffreddate. E' comunque per rimpiazzare un giocatore, non tanto per migliorare la squadra. Poi magari se si è bravi si riesce a migliorare anche così. Ad esempio potrebbe essere così per il Torino con l'arrivo di Iturbe. La Juventus e il Napoli sono già fortissime e di pari livello della Roma. Hanno portato a casa dei giocatori in più. Rincon piaceva anche a noi. Vedremo cosa poi questi giocatori aggiungeranno nei periodi più frenetici della stagione. Nel calciomercato vorrei prendere il nostro pubbblico: togliessero li barriere e li facessero tornare. I giocatori e gli allenatori si sostituiscono, il nostro incredibile pubblico no".

IL RAPPORTO CON PALLOTTA E LA SOCIETA' - "Un anno fa l'incontro con Pallotta, se ha rispettato quel che ci eravamo detti? A me non piaceva l'andazzo che aveva la Roma, quelli che erano i modi di fare dentro le partite di calciatori così forti. Essendo appassionato di questi colori mi dispiaceva. Volevo ricostruire il valore dei giocatori forti che non davano quello che dovevano dare. Le giuste le soddisfazioni al pubblico col loro rendimento. Non era bello vedere la Roma in quel momento. Sono ritornato perché mi sembrava una squadra forte, volevo tornarci e l'ho fatto. La squadra sta facendo vedere la sua forza. Si sta rispettando la professionalità del lavoro. Si lavora con impegno. Io non voglio nulla, non ho chiesto di cedere nessuno, né che mi vengano fatte promesse di nessun genere. E' chiaro il messaggio che mi dice Gandini, ovvero che la società si aspetta di vincere per continuare. Dobbiamo prendere atto di queste cose. La squadra deve sapere di essere forte per raggiungere il massimo obiettivo. E' la sintesi di quel che ho detto: se non vinco farò posto ad un altro. La società dice che la squadra è forte e io sono d'accordo. Non dobbiamo scendere al di sotto del nostro massimo. Dobbiamo scendere in campo e farlo vedere".

ALLENARE LA JUVENTUS - "Se andrei ad allenare la Juventus? Domandina facile, mi cogli di sorpresa. Perché non ci hai messo dentro anche Milan, Fiorentina etc..? Sono un professionista, faccio questo lavoro. Vado da tutte le parti ad allenare, se continuerò ad allenare".

IL RENDIMENTO DI BRUNO PERES - "Gran calciatore,che ha tecnica, qualità, resistenza. A me non sembra stia facendo male, ma bene. Chiaro che se in una circostanza sei responsabile di una situazione che poi determina una rete incassata, questo incide sul giudizio. Ma se si fa una valutazione complessiva, si vede che lui è sufficiente in tutte le altre cose. Fa parte della squadra forte di cui parlavo prima".

LE PAROLE DI TAVECCHIO - "Roma e Napoli non hanno la cultura della vittoria che ha la Juventus. E' difficile vedere se il nostro modo è corretto o se manca qualcosa, dato che non abbiamo vinto. Stiamo lavorando bene, la società investe nelle strutture, una società attenta sul mercato. Bisogna non solo vincere, ma anche crescere. Creare una sostanza dove tu lavori su una prospettiva futura. Con i cinesi non ti puoi ad esempio confrontare con le loro possibilità di spesa. Una volta per guadagnare dovevi andare in una squadra forte, ora ti possono prendere e fai subito il salto. Bisogna far crescere i giovani, se vanno avanti così i giocatori li prendono loro. Ho letto che stanno mettendo delle regole in questo senso e credo sia la strada giusta".