VIDEO CM.IT - IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Simone Zaza

Maurizio Russo

07/01/2017 12:15

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZAZA / Tra i principali protagonisti di questi primi giorni della sessione invernale di calciomercato c'è senza dubbio Simone Zaza. Il centravanti lucano classe 1991 è di ritorno alla Juventus dopo aver trascorso la prima parte della stagione in prestito al West Ham. Gli 'Hammers', però, hanno deciso di non puntare su di lui ed il manager Bilic è stato di fatto costretto a non farlo più giocare onde evitare che scattasse l'obbligo di riscatto per i londinesi. Come anticipato dalla nostra redazione, la destinazione più probabile per Zaza è il Valencia: il club spagnolo ha già una bozza di accordo con la Juve per un prestito oneroso con obbligo di riscatto dopo 6-7 presenze. Va ora convinto il calciatore che gradirebbe il ritorno in Italia, magari al Milan - che però al momento non ha la liquidità necessaria per prenderlo - oppure alla Fiorentina in caso di cessione di Kalinic, mentre in seconda fila restano Roma e Lazio.

Calciomercato, da svincolato a quasi 30 milioni: l'evoluzione di Zaza

Nato a Policoro e cresciuto a Metaponto, Simone Zaza ad appena 14 anni viene notato dall'Atalanta che lo porterà poi a Bergamo nell'estate del 2007. Dopo tre stagioni nel settore giovanile con qualche apparenza in Serie A, il club nerazzurro però decide di non puntare su di lui e si trasferisce da svincolato alla Sampdoria. I blucerchiati lo relegano alla formazione Primavera e poi le cedono in prestito nell'ordine alla Juve Stabia, al Viareggio e all'Ascoli. Nel 2013 la Juventus lo acquista per 3,5 milioni di euro e, contestualmente, lo cede in comproprietà al Sassuolo per 2,5 milioni. L'estate seguente i neroverdi riscattano l'altrà del suo cartellino per 7,5 milioni. La 'Vecchia Signora' decide di riportarlo alla base nel 2015 sborsando la cifra di 18 milioni di euro. Dopo una sola annata in bianconero, Zaza è di nuovo protagonista del calciomercato Juventus. Arriva infatti la chiamata del West Ham che lo porta in Premier League pagando subito 5 milioni per il prestito oneroso e fissando il riscatto a 20 (più altri 3 di bonus) al raggiungimento di 14 presenze. Traguardo mai raggiunto.