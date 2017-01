Calciomercato Juventus, Evra: il punto su United e Valencia - LE ULTIME DI CM.IT

ESCLUSIVO

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA - Tra la lista dei possibili giocatori in uscita in casa Juventus, figura sempre il nome di Patrice Evra. Durante l'ultimo periodo, si è parlato per l'esterno sinistro francese di un possibile clamoroso ritorno al Manchester United. Voci che, ad oggi, non trovano alcun riscontro nelle informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it. Da quanto abbiamo appreso, invece, risulta concreto l'interesse da parte del Valencia nei confronti del 35enne originario del Senegal, considerato Sir Alex Ferguson come uno dei migliori terzini in Europa: la trattativa per il suo eventuale trasferimento, risulta però piuttosto complessa ed è molto difficile che possa risolversi in tempi rapidi. Almeno questa è la sensazione attuale.

Il club dei 'Pipistrelli' però, non si dà per vinto, ed ha intenzione di provarci lo stesso. L'affare potrebbe andare in porto con la rescissione anticipata di Evra dal contratto che lo lega attualmente alla compagine bianconera fino al giugno del 2017 (con, tra l'altro , un'opzione per l'anno seguente): in questo caso l'ex 'Red Devils' - casacca vestita per 8 anni, dal 2006 al 2014, collezionando la bellezza di 379 presenze e 10 reti tra campionato inglese e coppe - potrebbe trasferirsi in Spagna a costo zero. La trattativa tra le parti in causa, come detto pocanzi, non sarà di certo così 'immediata'. All'inizio della prossima settimana la dirigenza dei 'Taronges' si rifarà nuovamente sotto per tentare di smuovere le acque del calciomercato Juventus ed accelerare il tutto. Evrà che ha collezionato titoli un po' per tutta Europa, giocando in Ligue 1, in Premier League e, ovviamente, in Italia (Marsala, Monza e appunto 'La Vecchia Signora') vuole scendere in campo con maggiore continuità rispetto a quanto stia facendo ora a Torino. A 35 anni, questa possibilità, potrebbe arrivargli da una formazione che milita in un campionato ancora 'sconosciuto' come la Liga. Uno stimolo in più, dato da una nuova sfida: vincere anche in Spagna (magari il prossimo anno, visto il 17esimo posto occupato dal Valencia ora in classifica) per incrementare un già incredibile palmares.