Milan-Cagliari, Montella: "Supercoppa in un cassetto. Bacca e Niang? Nessuno è incedibile"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

07/01/2017 12:00

MILAN CAGLIARI MONTELLA / Alla vigilia del match contro il Cagliari, Montella si è presentato in conferenza stampa, commentando le ultime news Milan. Ci si avvicina alla prima gara del 2017, che sarà anche l'ultima del girone d'andata. Dopo le festività invernali, il tecnico rossonero ha spesso dimostrato di far fatica e stavolta vorrà di certo rifarsi: "Auguro buon anno a tutti. Gennaio e febbraio sono decisivi per gli obiettivi futuri, così da capire dove potremo arrivare. Supercoppa? E' bello tornare a vincere ma, pur ricordando le belle sensazioni, è ora necessario metterle nel cassetto. Ora puntiamo alla Coppa Italia e al ritorno in Europa. Abbiamo festeggiato anche troppo".

CAGLIARI - "Ci conosciamo bene con Rastelli, avendo fatto questo percorso insieme. Il Cagliari ha un gioco offensivo, che permette di far punti con le piccole. Con le grandi invece ha subito qualche gol di troppo. E' però una squadra che mi piace, perché rischia".

PAUSA - "Tornare in campo dopo la pausa è difficile. Perdi un po' l'abitudine. Io però vedo i miei ragazzi già concentrati. Credo che andando in vacanza a gennaio, si starebbe tutti molto meglio (ride ndr). Credo che si possa fare come in Premier, pur rispettando alcune date religiose".

LOCATELLI - "L'augurio è quello di mantenere questo equilibrio, senza farsi turbare dall'essere calciatore, che spesso comporta il vivere molte situazioni senza poterle controllare. Sia lui che Donnarumma sono ragazzi magnifici, anche grazie alle rispettive famiglie. Ammoniazione? Non puoi pensare a certe cose. Magari non prenderà mai un giallo".

MERCATO - "La società sarà attenta sulle possibilità di rafforzare la rosa in questo calciomercato. Se ci sarà qualche chance, saremo ben lieti di aggiungere giocatori utili. In caso contrario, abbiamo abbastanza giocatori con i quali lavorare. Se poi deve arrivare chi non migliora la squadra e rovina l'equilibrio trovato, non ha senso".

BACCA-NIANG - "Ha sbagliato qualche gol, cosa che non è sua abitudine. Sono certo però che tornerà ai suoi livelli. Bacca e Niang incedibili? Nessuno lo è, neanche io (ride ndr)".

BERTOLACCI - "Ha risposto sempre bene nelle tre gare consecutive giocate. Ha una grande tenuta fisica e poi è molto intelligente tatticamente. E' del tutto ritrovato ma non so se giocherà domani".

KUCKA - "Siamo un po' cauti sulle sue condizioni. Oggi prenderemo una decisione in merito, valutando la situazione".

LAPADULA - "Sta bene. In Supercoppa è stato molto fortunato (ride ndr). Sbagliare un rigore e vincere non è da tutti".