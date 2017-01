ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

07/01/2017 11:38

CALCIOMERCATO PESCARA MUNTARI / Spunta Sulley Muntari per il centrocampo del Pescara. Il club abruzzese ha avuto un incontro per il centrocampista ghanese classe '84, svincolato dopo l'ultima avventura all'Al-Ittihad. La trattativa però, come raccolto da Calciomercato.it, non è semplice e ad oggi c'è distanza tra le parti.