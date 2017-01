Calciomercato, ESCLUSIVO: Luiz Gustavo tra Juventus, Inter e Nizza. Il punto

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

07/01/2017 11:14

CALCIOMERCATO LUIZ GUSTAVO / Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non si registrano novità dell'ultima ora sul fronte Luiz Gustavo. Il centrocampista del Wolfsburg è da tempo uno dei nomi corteggiati da Juventus e Inter per rinforzare la mediana. I radar di bianconeri e nerazzurri restano in allerta, ma al momento non ci sono novità sostanziali. Così come sul fronte Nizza: l'interesse del club francese per il brasiliano con passaporto tedesco è noto da tempo, ma al giorno d'oggi non c'è stato alcun passo concreto.

La volontà del Wolfsburg, come già raccontato da Calciomercato.it, rimane quella di cedere Luiz Gustavo a titolo definitivo per 15 milioni di euro, ma in sede di trattativa non è escluso un ammorbidimento dei tedeschi.