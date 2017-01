Calciomercato Napoli, Widmer parla chiaro: "Non voglio andare via"

07/01/2017 11:30

CALCIOMERCATO NAPOLI / Con la partenza di Ghoulam per la Coppa d'Africa, il Napoli si ritrova con il solo Strinic come terzino mancino di ruolo. Il club potrebbe dunque pensare di tornare su un vecchio obiettivo, Widmer dell'Udinese. Su di lui però ci sarebbero anche Inter e Roma, cui il giocatore è stato spesso accostato.

Il giocatore ha parlato delle prospettive di mercato, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport': "All'Udinese sto benissimo e ho un contratto fino al 2020. Ora poi iniziamo anche a divertirci. Non ho voglia di andare via. Io e Celine viviamo bene qui. Lei lavora a Zurigo ma viene spesso a Udine. Io intanto sto trasformando in energia positiva la rabbia per l'Europeo mancato".

L.I.