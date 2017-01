Amburgo, Halilovic già ai saluti. Il ds Todt: "Ha chiesto la cessione"

08/01/2017 01:05

AMBURGO HALILOVIC AGENTE FUTURO / Dopo appena sei mesi l'avventura di Alen Halilovic all'Amburgo sembra essere già giunta ai titoli di coda. Acquistato dal Barcellona in estate per 5 milioni di euro, l'esterno croato ha visto il campo col contagocce (appena 137 minuti di gioco): "Alen vuole più tempo a giocare e ha chiesto un cambiamento. La cessione in prestito è possibile", ha spiegato il ds dei tedeschi Jens Todt alla 'Bild'. Sulle sue tracce si è già mosso lo Sporting Gijon dove ha già militato in prestito lo scorso anno.

