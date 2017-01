Calciomercato Napoli, De Laurentiis annuncia: "Pronti altri 2-3 giocatori"

07/01/2017 10:52

CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS / Attualmente alle Maldive, il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un video pubblicato sul sito del 'Corriere dello Sport': "Buon anno a tutti, soprattutto ai tifosi del Napoli, ma anche al ministro Lotti. Era tanto che non avevamo un ministero dedicato allo sport, al mondo del calcio questo farà soltanto del bene. E' chiaro poi che dovrà guardare al futuro, a un calcio che sta cambiando ed è già cambiato".

NATALE - "Sono d'accordo con Angelli. A Natale non bisogna fermarsi. Se il calcio prosegue in Premier, è giusto che avvenga anche in Italia. Magari faremo un mercato successivo con un riposo più lungo nel mese di gennaio".

PAVOLETTI - "Adesso l'attacco del Napoli sarà ancora più forte come difesa e centrocampo. Abbiamo una bellissima squadra e stiamo probabilmente acquisendo altri 2-3 giocatori disponibili a giugno, o forse prima, chi lo sa...".

L.I.