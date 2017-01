Calciomercato Lazio, rinnovo Biglia: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

07/01/2017 11:06

RINNOVO BIGLIA / Arrivano segnali di disgelo tra Lucas Biglia e la Lazio sul fronte rinnovo. Con il contratto in scadenza a giugno 2018, la situazione relativa al centrocampista argentino si era fatta piuttosto ingarbugliata, come ampiamente riportato da Calciomercato.it. Come confermano le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, però, nelle scorse ore un contatto telefonico ha riavvicinato le parti. Il calciatore ha fatto la sua richiesta e adesso la palla passa alla società, che deve decidere se accontentarlo o meno. Novità sono attese a giorni, con l'agente del centrocampista che sbarcherà in Italia martedì 10 gennaio, come già anticipato da Calciomercato.it. Dopo lo stallo, dunque, il prolungamento fino al 2020 è ora più vicino.