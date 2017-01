07/01/2017 10:56

CALCIOMERCATO MILAN ELY VANGIONI SIVIGLIA / Si scalda il calciomercato in uscita del Milan. Come riferisce il 'Corriere dello Sport', nei prossimi giorni è in programma un appuntamento telefonico col Siviglia per discutere di Ely e Vangioni, due giocatori finiti ai margini del progetto di Montella. Il centrale piace anche a Palermo e Crotone (interessate a prenderlo in prestito), il terzino ha richieste anche in Francia.