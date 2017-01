Calciomercato Torino, blitz per Hiljemark

07/01/2017 10:49

CALCIOMERCATO TORINO PALERMO HILJEMARK / Maurizio Zamparini è stato chiaro: "A gennaio Hiljemark va via". Parole che hanno fatto scatenare l'asta attorno al centrocampista svedese: come sottolinea 'Tuttosport', in pole ci sono Atalanta e Spartak Mosca ma nelle ultime ore il Torino sta cercando il sorpasso. Cairo vuole regalare un rinforzo sulla mediana a Mihajlovic e Hiljemark è un 'prototipo alla Kucka' che potrebbe ingolosirlo.

