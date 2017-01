Calciomercato Napoli, De Laurentiis fissa l'incontro per il rinnovo di Insigne

07/01/2017 10:26

RINNOVO INSIGNE / Finalmente ci siamo, forse. Dopo il summit estivo che non ha dato gli esiti sperati, il Napoli e Lorenzo Insigne torneranno a discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2019. Ieri, riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il papà del calciatore ha avuto un incontro con gli agenti e poi, tra lunedì e martedì, rientrerà in Italia il presidente Aurelio De Laurentiis che fisserà il tanto atteso faccia a faccia.



L.P.