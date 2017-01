Pescara-Fiorentina, il club annuncia: gara RINVIATA

07/01/2017 12:26

SERIE A PESCARA FIORENTINA RINVIO / AGGIORNAMENTO ORE 12.20 - Attraverso il proprio sito ufficiale il Pescara annuncia il rinvio della sfida contro la Fiorentina: "Si attende solo la pronuncia finale da parte del Prefetto di Pescara, ma la riunione appena conclusa tra Gos e Comune di Pescara alla presenza del nostro Segretario Sportivo, porta verso la decisione inevitabile del rinvio gara “Pescara Fiorentina” a data da destinarsi".

La serie A rischia di dover fare a meno di una delle gare in programma in questo inizio di 2017, rivelatosi particolarmente freddo. Si tratta di Pescara-Fiorentina, con il campo dei padroni di casa che è stato ricoperto di teloni a causa della neve. Le tribune, scoperte, sono intanto ricoperte di neve. Potrebbero dnque rappresentare un serio rischio per l'incolumità dei tifosi. Si attende in merito la decisione del Prefetto.

L.I.