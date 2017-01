Calciomercato Milan, idea Depay: Galliani tasta il terreno

07/01/2017 10:22

CALCIOMERCATO MILAN DEPAY MANCHESTER UNITED / L'Everton blocca Deulofeu, ma il Milan continua a guardare in Inghilterra. Come riporta 'Tuttosport', il club rossonero ha fatto una sondaggio per Memphis Depay del Manchester United. L'olandese è stato messo alla porta da José Mourinho che non lo ha convocato nemmeno per la gara di FA Cup contro il Reading. La concorrenza per l'ex PSV è molta - in Italia ci sono anche Roma e Lazio - però il 'Diavolo' un contatto esplorativo lo ha fatto.

D.G.