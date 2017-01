Calciomercato Inter, nuovi sponsor scacciano l'incubo FPF. Ora Rodriguez è più vicino

07/01/2017 09:46

CALCIOMERCATO INTER SPONSOR FAIR PLAY FINANZIARIO RODRIGUEZ / Ve lo avevamo svelato qualche giorno fa: il Wolfsburg non fa sconti all'Inter per Ricardo Rodriguez. Se i nerazzurri lo vogliono devono sborsare 20 milioni di euro. Un problema per la 'Benamata' che, per via dei paletti del Fair Play Finanziario, non poteva operare sul calciomercato se non attraverso il prestito con diritto riscatto in modo da far slittare l'esborso economico in estate e contabilizzarlo nel prossimo bilancio.

Calciomercato Inter, il FPF non è più uno spauracchio. E Ricardo Rodriguez si avvicina...

Una 'problematica' che il Suning è riusciuto a risolvere: come sottolinea il 'Corriere dello Sport', nelle casse nerazzurre sono arrivati 15 milioni di euro per la sponsorizzazione del kit da allenamento, della Pinetina e del centro Facchetti. Ed a breve arriverà altro contante fresco, perfetto per evitare possibili sanzioni da Nyon: in Cina sono in fase avanzata una serie di trattative con regional sponsor che utilizzeranno il nome e il marchio dell'Inter oltre all'immagine dei tesserati nerazzurri per i loro affari nel web. Un affare che porterà nelle casse del club meneghino circa altri 15 milioni di euro. Senza dimenticarsi delle Academy, create con gli sponsor a Pechino, Shanghai e Jiangsu, che fruttano dai 300mila agli 800mila l’una.

Una situazione che avrà, quindi, dei riflessi positivi sul calciomercato Inter: stando a quanto riportato da 'Tuttosport', con queste nuove entrate si chiuderà l'affare Gagliardini e si cercherà di stringere per Ricardo Rodriguez. In quest'ultimo caso, però, sarà necessaria prima la cessione di 2-3 esuberi con Jovetic, Ranocchia e Palacio in prima fila per regalare all'Inter nuova liquidità da investire sul terzino svizzero.

D.G.