Calciomercato Roma, accordo raggiunto con Feghouli: ecco quando si può chiudere

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

07/01/2017 09:46

CALCIOMERCATO ROMA FEGHOULI / C'è lo scatto, forse decisivo, nella corsa all'esterno offensivo, primo obiettivo di calciomercato Roma. Salutato Iturbe ed a caccia del sostituto di Salah, la dirigenza giallorossa avrebbe accelerato per Sofiane Feghouli del West Ham, balzato in pole nel casting giallorosso per l'attacco. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza romanista avrebbe già l'accordo economico col calciatore algerino, che non partirà per la Coppa d'Africa, e la trattativa si può chiudere sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a quota 12 milioni di euro.



Di sicuro, riferisce la 'Rosea', si aspetterà la prossima settimana per definire l'intesa anche col club, mentre restano vive, intanto, le altre piste. In primis quella che porta a Musonda, rientrato al Chelsea, poi l'ipotesi Jesé, che però deve accettare il prestito, già accordato dal Psg. Per quanto riguarda Deulofeu, invece, il manager dell'Everton Ronald Koeman lo ha blindato definendolo incedibile, al momento.